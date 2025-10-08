Валдайский форум
8 октября, 14:48

Новость о концерте Канье Уэста в «Лужниках» снова оказалась «уткой»

Обложка © ТАСС / Ashley Landis

Сообщения о выступлении американского рэпера Канье Уэста в Москве оказались фейком. Об этом пишут наши коллеги Mash.

Представленный договор содержит признаки фальсификации — несуществующая организация «Промо Арена», отсутствующий в команде артиста представитель и использование старого сценического имени музыканта — сейчас его зовут Ye.

Промоутеры подтвердили, что артист нежелателен для выступлений в России из-за его предыдущих нацистских высказываний. Кроме того, гонорар Канье Уэста для международных выступлений составляет около 8 миллионов долларов, что значительно превышает 1,2 миллиона долларов, о которых шла речь в анонсе.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что концерт Канье Уэста в столице России всё же состоится в декабре. Предполагалось, что мероприятие пройдёт в Лужниках и будет длиться полтора часа, организаторы рассчитывают продать по меньшей мере 45 тысяч билетов, а артист получит за выступление 1,2 миллиона долларов. Ранее ходили слухи о концерте рэпера в начале сентября, но их вскоре опровергли представители «Лужников». В последний раз исполнитель был в Москве летом прошлого года, чтобы посетить день рождение российского дизайнера Гоши Рубчинского.

