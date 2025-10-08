Новость о концерте Канье Уэста в «Лужниках» снова оказалась «уткой»

Сообщения о выступлении американского рэпера Канье Уэста в Москве оказались фейком. Об этом пишут наши коллеги Mash.

Представленный договор содержит признаки фальсификации — несуществующая организация «Промо Арена», отсутствующий в команде артиста представитель и использование старого сценического имени музыканта — сейчас его зовут Ye.

Промоутеры подтвердили, что артист нежелателен для выступлений в России из-за его предыдущих нацистских высказываний. Кроме того, гонорар Канье Уэста для международных выступлений составляет около 8 миллионов долларов, что значительно превышает 1,2 миллиона долларов, о которых шла речь в анонсе.