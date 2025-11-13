Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 04:49

Главы МИД G7 призвали к немедленному прекращению огня на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yegorovnick

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yegorovnick

Страны G7 выступили с совместным заявлением о необходимости немедленного прекращения огня на Украине, принятым по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств в канадской провинции Онтарио. В документе подчёркивается, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для будущих переговоров.

«Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — отмечается в заявлении.

Новости СВО. Окружение и разгром ВСУ в Красноармейске, зачистка Купянска, паническое бегство боевиков из Ровнополья, 13 ноября
Новости СВО. Окружение и разгром ВСУ в Красноармейске, зачистка Купянска, паническое бегство боевиков из Ровнополья, 13 ноября

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о значительном дисбалансе в процессе репатриации погибших военнослужащих. По словам министра, с начала 2025 года Россия передала Украине более 9 тысяч тел солдат ВСУ, тогда как Киев вернул лишь 143 тела российских военнослужащих. Лавров предложил самостоятельно анализировать приведённые цифры.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • g7
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar