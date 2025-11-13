Главы МИД G7 призвали к немедленному прекращению огня на Украине

Страны G7 выступили с совместным заявлением о необходимости немедленного прекращения огня на Украине, принятым по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств в канадской провинции Онтарио. В документе подчёркивается, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для будущих переговоров.

«Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — отмечается в заявлении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о значительном дисбалансе в процессе репатриации погибших военнослужащих. По словам министра, с начала 2025 года Россия передала Украине более 9 тысяч тел солдат ВСУ, тогда как Киев вернул лишь 143 тела российских военнослужащих. Лавров предложил самостоятельно анализировать приведённые цифры.