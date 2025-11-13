Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 05:09

В Саратове загорелась областная инфекционная больница, семь человек пострадали

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ночью в Саратове загорелся корпус Областной инфекционной больницы. Возгорание произошло около 2:40 в одной из палат второго этажа корпуса № 5 на Московском шоссе. Из здания эвакуировали около сотни пациентов, семеро человек успели надышаться дымом – им уже оказывают медицинскую помощь.

Пожарные оперативно локализовали возгорание, но, по данным SHOT, пламя успело охватить три лечебных бокса. На место прибыл прокурор Ленинского района Константин Байкулов. По поручению главы областной прокуратуры Сергея Филипенко начата проверка: специалисты выясняют, соблюдались ли нормы пожарной безопасности и не допустили ли халатности ответственные лица.

Уральский спасатель потерял жену и дочь в страшном пожаре
Уральский спасатель потерял жену и дочь в страшном пожаре

Недавно Life.ru писал, что в Ленинградской области при пожаре в частном доме сгорели двое детей и мужчина. Пламя полностью уничтожило здание, а тела погибших спасатели нашли уже после ликвидации возгорания. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают причины.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar