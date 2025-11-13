Цены на автомобили в России выросли до исторического максимума

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России продолжает расти. За период январь-октябрь 2025 года она составила 3,23 миллиона рублей, а в октябре достигла отметки в 3,43 миллиона рублей. Этот показатель, как поясняет аналитическое агентство «Автостат», формируется на основе рекомендованных цен и объёмов продаж каждой модели с учётом всех модификаций.

«Согласно оценке агентства «Автостат», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам октября 2025 года составила 3,43 миллиона рублей... Также эксперты агентства отмечают, что по итогам 10 месяцев нынешнего года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля достигла 3,23 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

При этом общие продажи новых машин за десять месяцев текущего года составили 1,06 миллиона единиц, что на 19,9% меньше, чем годом ранее. Однако октябрь продемонстрировал значительный всплеск: было реализовано 165,7 тысячи автомобилей, что стало рекордным показателем за последние 12 месяцев. Это на 35% больше, чем в сентябре, хотя и на 3% меньше, чем в октябре прошлого года.

Ранее стало известно, что в 2026 году стоимость парковочных мест вырастет примерно на 5-10% по сравнению с текущим годом. На увеличение цен прямо влияют такие факторы, как удорожание строительных материалов, рост оплаты труда и увеличение затрат на проектное финансирование.