У Шойгу возник вопрос к генсеку НАТО, которого «не интересуют» заявления Путина

Генсек НАТО Марк Рютте твердит, что ему нет никакого дела до выступлений президента РФ Владимира Путина, но в то же время всегда ищет возможность высказать об этом своё мнение. Такую непоследовательность заметил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, слова которого приводит РИА «Новости».

Шойгу считает, что нынешнее поколение европейских политиков совершенно не умеет «играть» в дипломатию, а чувство такта для них и вовсе чуждо.

«Более того, в словах западных псевдополитиков нет ни капли последовательности. Возникает резонный вопрос, если товарищ Рютте не обращает внимания на выступления президента России, то почему он так оперативно стремится их прокомментировать?» — задался вопросом секретарь Совбеза.

Генсек НАТО и впрямь не так уж редко комментирует выступления Путина, однако сам он утверждает, что уже «давно перестал высказываться» на эту тему. Тем не менее комментарии от Рютте продолжают поступать бесперебойно.