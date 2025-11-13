Победивший онкологию иллюзионист Сергей Сафронов заговорил о скорой смерти

Иллюзионист Сергей Сафронов, работающий в Большом московском цирке на Проспекте Вернадского, рассказал о философском подходе к жизни, основанном на осознании её быстротечности. Артист сравнил пятидесятилетний период активной зрелости с пятьюдесятью новогодними ёлками, подчеркнув ценность каждого момента, проведённого на арене.

Иллюзионист Сергей Сафронов заговорил о скорой смерти. Видео © Пятый канал

«Вот этот год я анализирую: вот сколько лет человек живёт? — 100 лет. 20 лет — становление, 20 лет — пенсия, десять — ты ещё где-то мотаешься, и итого 50 лет. Что такое 50 лет? — Это 50 раз ёлку нарядить. Это так мало», — подчеркнул он.

Сафронов отметил, что сотрудничество с братьями Запашными стало для него исполнением давней мечты и источником ежедневной радости. По словам артиста, ощущение принадлежности к цирковой семье и возможность каждый раз с улыбкой участвовать в представлениях наполняют его жизнь особым смыслом, превращая каждое выступление в драгоценное украшение на символической ёлке жизни.

«Для меня это вообще огромное счастье — оказаться сейчас в этой прекрасной цирковой семье. Меня приняли в эту семью. Это на самом деле очень круто, это моё счастье, моя мечта, которая осуществилась», — признался Сафронов в интервью Пятому каналу.

Ранее у Сергея Сафронова было обнаружено новообразование на носу. Иллюзионист стал замечать, что его нос начал увеличиваться в размерах. К счастью, выяснилось, что новообразование у артиста доброкачественное. Однако Сафронов переживал из-за возвращения онкологии. Напомним, в 2021 году он проходил курс лечения от рака лимфатической системы.