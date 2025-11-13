Десант ВСУ нашёл бесславную смерть на Днепре при попытке высадиться у Херсона

Российские военные при помощи беспилотников уничтожили на Днепре боевой катер ВСУ с десантом на борту вблизи Херсона. Удар пришёлся в тот момент, когда противник высаживался на берег. Кадрами делится Минобороны РФ.

Дроны РФ поразили десант ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«В районе Херсона разведывательные дроны подразделения войск беспилотных систем 61-й бригады морской пехоты обнаружили плавсредство с десантом на борту. Расчёты FPV-дронов «ВТ-40» и «КТ» поразили цель, а также место эвакуации противника», — сказано в тексте.

Также Минобороны России сообщило о крупнейшей за последние недели ночной атаке украинских беспилотников. С 23:00 12 ноября до 08:00 13 ноября системы ПВО перехватили и уничтожили 130 БПЛА самолётного типа над разными регионами страны. Наиболее интенсивные атаки пришлись на Курскую и Белгородскую области — по 32 дрона на каждую. Еще 20 были сбиты над Воронежской областью, 17 — над акваторией Черного моря, 7 — над Крымом.