13 ноября, 06:57

ВСУ «‎без суеты» отступают вдоль реки Оскол в Купянске

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные сообщают об отступлении ВСУ вдоль реки Оскол в Купянске. Об успешном продвижении российских подразделений рассказал командир роты штурмового отряда с позывным Снег в видеообращении, опубликованном Минобороны РФ.

ВСУ отступают в Купянске. Видео © Telegram / Минобороны России

Офицер 121-го мотострелкового полка группировки «Запад» заявил, что бойцы методично зачищают западную часть города, ведя бои в районе улицы Приоскольной и нанося удары по позициям противника в приречном лесном массиве. По его словам, военные действуют планомерно, без излишней спешки, уделяя первостепенное внимание сохранению личного состава.

«Работаем без суеты, в соответствии с задачей, бережём своих парней. Противник отступает вдоль реки. Поставленную задачу выполним», — сказал солдат.

Командир также сообщил о значительных потерях противника — до двадцати украинских военных были уничтожены в ходе боев за западную часть населённого пункта. Снег выразил уверенность в выполнении поставленной боевой задачи.

Смерть в бою или за еду: Перехвачен жуткий приказ командиров умирающим в «‎котле» бойцам ВСУ

Ранее ВС РФ взяли в плен пару бойцов ВСУ в Купянске, которые пожаловались на «паутину» из российских дронов. По их словам, преодолеть её невозможно, а командование оставило там бойцов без боеприпасов и продовольствия. По последним данным, восточная часть города уже зачищена нашими войсками.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

