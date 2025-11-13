Командование украинских войск требует от окружённых под Купянском бойцов идти в контратаки, фактически увязывая выдачу еды с их наступательными действиями. Об этом говорится в радиоперехватах, которые оказались в распоряжении наших военных.

Солдаты ВСУ просят сбросить им провизию с беспилотников, но командование отказывает, заявляя, что за четыре дня они так и «не пошли» вперёд. Командир настаивает: «Надо заходить» на позиции российских войск.

По переговорам слышно, что бойцы не ели почти неделю. Они уверяют, что готовы выполнить приказ, но элементарно не могут — им нужна еда и вода. Судя по перехватам, записанным за несколько дней, помощь так и не поступила.

«Мы неделю почти не ели. <...> Я поговорил с парнями, они все поклялись, что пойдут [в контратаку], но им нужно поесть и попить», — обещает командиру боец, чьи слова приводит TACC.