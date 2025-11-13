Россия и США
13 ноября, 06:42

Смерть в бою или за еду: Перехвачен жуткий приказ командиров умирающим в «‎котле» бойцам ВСУ

Командиры ВСУ заставляют голодных бойцов в Купянске идти в контратаку ради еды

president.gov.ua

Командование украинских войск требует от окружённых под Купянском бойцов идти в контратаки, фактически увязывая выдачу еды с их наступательными действиями. Об этом говорится в радиоперехватах, которые оказались в распоряжении наших военных.

Солдаты ВСУ просят сбросить им провизию с беспилотников, но командование отказывает, заявляя, что за четыре дня они так и «не пошли» вперёд. Командир настаивает: «Надо заходить» на позиции российских войск.

По переговорам слышно, что бойцы не ели почти неделю. Они уверяют, что готовы выполнить приказ, но элементарно не могут — им нужна еда и вода. Судя по перехватам, записанным за несколько дней, помощь так и не поступила.

«Мы неделю почти не ели. <...> Я поговорил с парнями, они все поклялись, что пойдут [в контратаку], но им нужно поесть и попить», — обещает командиру боец, чьи слова приводит TACC.

Купянск является ключевым логистическим и транспортным узлом на северо-востоке Харьковской области. Через город проходят важнейшие железнодорожные линии и автодороги. Контроль над ним позволяет управлять поставками вдоль всей линии фронта. Как уже писал Life.ru, в «‎котле» на Купянском направлении зажато до 5 тысяч украинских военнослужащих. Окружённая группировка ВСУ продолжает уничтожаться штурмовыми отрядами российской 6-й армии. Сегодня, 11 ноября, ВС РФ начали зачистку станции «Купянск-Сортировочная».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Андрей Бражников
