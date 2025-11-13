В районе Волчанска Харьковской области подразделения 57-й мотопехотной и 113-й территориальной оборонной бригад ВСУ отходят с позиций. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» в соцсетях.

По их данным, украинский министр обороны Денис Шмыгаль лично прибыл на командные пункты этих частей, чтобы оценить обстановку на месте.

Ранее сообщалось, что российские военные подразделения входят в Красноармейск (Покровск) для усиления наступательных операций и ускорения освобождения города. Судьба Красноармейска, как и Купянска, уже предопределена, а штурмовые подразделения последовательно продвигаются, осуществляя зачистку улиц и зданий. Вход военной техники в город свидетельствует о подходе свежих сил для усиления натиска, при этом операция проводится планомерно без излишней спешки.