Пленные солдаты ВСУ пожаловались на «паутину» российских дронов в Купянске

Пленные украинские военные рассказали об ужасающем положении ВСУ в районе Купянска. Видео с ними опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Пленные солдаты ВСУ рассказали о ситуации в Купянске. Видео © Telegram / Минобороны России

На записи военнопленные подробно описывают мотивы своего решения. Они указывают на предательское поведение командования, оставившего их без поддержки, а также на полное отсутствие нормального снабжения из-за чего бойцы сутками сидят голодные без боеприпасов.

«Мы сами к вам, сами пришли, решили. Потому что командование кинуло, мы сами здесь остались. У нас уже ни еды не было, ни боеприпасов. Артиллерия наша где-то, я не знаю, она молчит уже третьи сутки <...> Всё в ваших дронах, всё в этой паутине», — рассказали украинцы о ситуации в Купянске.

Также военнослужащие ВСУ раскрыли, что получали приказы стрелять по гражданским лицам, но сознательно отказались их выполнять, поскольку это бесчеловечно.

Немалое количество украинских солдат сейчас сдаются и под Красноармейском (украинское название — Покровск). Ранее пленный боец ВСУ заявил, что сложил оружие после того, как его спустя две недели обучения направили сразу на фронт, хотя обещали тихую службу в тылу.