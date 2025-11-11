За минувшие сутки ВС РФ отразили две украинские контратаки, все украинские штурмовики были ликвидированы. А за несколько последних дней солдаты ВСУ лишились десяти ББМ различных моделей, три САУ М-109 «Паладин», не менее 17 пикапов, а также был уничтожен один электровелосипед. Кроме того, Украина попыталась нанести удар из чешской РСЗО Vampire по центру Купянска, где ещё остаются мирные жители, чтобы потом обвинить в этом Россию. К счастью, никто не пострадал во время обстрела.