Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 10:02

На видео сняли попытку ВСУ на велосипеде вырваться из окружения в Купянске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anelo

Украинские военные пошли в атаку в Купянске Харьковской области на велосипеде, но нарвались на российский беспилотник, который остановил столь «грозное» наступление врага. О случившемся сообщает SHOT.

ВСУ на велосипеде пошли в атаку. Видео © Telegram / SHOT

За минувшие сутки ВС РФ отразили две украинские контратаки, все украинские штурмовики были ликвидированы. А за несколько последних дней солдаты ВСУ лишились десяти ББМ различных моделей, три САУ М-109 «Паладин», не менее 17 пикапов, а также был уничтожен один электровелосипед. Кроме того, Украина попыталась нанести удар из чешской РСЗО Vampire по центру Купянска, где ещё остаются мирные жители, чтобы потом обвинить в этом Россию. К счастью, никто не пострадал во время обстрела.

Военный эксперт раскрыл цели ударов Армии России по энергетическим объектам Украины
Военный эксперт раскрыл цели ударов Армии России по энергетическим объектам Украины

Купянск является ключевым логистическим и транспортным узлом на северо-востоке Харьковской области. Через город проходят важнейшие железнодорожные линии и автодороги. Контроль над ним позволяет управлять поставками вдоль всей линии фронта. Как уже писал Life.ru, в «‎котле» на Купянском направлении зажато до 5 тысяч украинских военнослужащих. Окружённая группировка ВСУ продолжает уничтожаться штурмовыми отрядами российской 6-й армии. Сегодня, 11 ноября, ВС РФ начали зачистку станции «Купянск-Сортировочная».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar