На видео сняли попытку ВСУ на велосипеде вырваться из окружения в Купянске
Украинские военные пошли в атаку в Купянске Харьковской области на велосипеде, но нарвались на российский беспилотник, который остановил столь «грозное» наступление врага. О случившемся сообщает SHOT.
ВСУ на велосипеде пошли в атаку. Видео © Telegram / SHOT
За минувшие сутки ВС РФ отразили две украинские контратаки, все украинские штурмовики были ликвидированы. А за несколько последних дней солдаты ВСУ лишились десяти ББМ различных моделей, три САУ М-109 «Паладин», не менее 17 пикапов, а также был уничтожен один электровелосипед. Кроме того, Украина попыталась нанести удар из чешской РСЗО Vampire по центру Купянска, где ещё остаются мирные жители, чтобы потом обвинить в этом Россию. К счастью, никто не пострадал во время обстрела.
Купянск является ключевым логистическим и транспортным узлом на северо-востоке Харьковской области. Через город проходят важнейшие железнодорожные линии и автодороги. Контроль над ним позволяет управлять поставками вдоль всей линии фронта. Как уже писал Life.ru, в «котле» на Купянском направлении зажато до 5 тысяч украинских военнослужащих. Окружённая группировка ВСУ продолжает уничтожаться штурмовыми отрядами российской 6-й армии. Сегодня, 11 ноября, ВС РФ начали зачистку станции «Купянск-Сортировочная».
