Белый дом «похоронил» шатдаун язвительной эпитафией и высмеял демократов

Белый дом опубликовал сообщение в соцсети X, символически назвав его «эпитафией» шатдауну. Публикацию выложили в четверг утром, после того как президент США Дональд Трамп подписал документ о завершении приостановки работы американского правительства.

Белый дом опубликовал эпитафию в память о шатдауне. Видео © Х / WhiteHouse

«Шатдаун демократов, покойся с миром. 1 октября 2025 — 12 ноября 2025», — говорится в посте.

Данная публикация ознаменовала окончание серии необычных постов: с начала октября официальный аккаунт Белого дома регулярно выкладывал видео с изображением демократа, лидера парламентского меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса, чьи наложенные пышные усы и сомбреро, как было обещано, увеличивались с каждым днём шатдауна.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 30 января 2026 года. Этот документ положил конец рекордной по продолжительности 43-дневной приостановке работы госорганов. Американский лидер заявил о возвращении правительства к нормальному функционированию, при этом возложив ответственность за шатдаун на Демократическую партию.