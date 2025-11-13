Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 07:30

Рубио назвал условие для встречи Трампа и Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Agency

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Agency

Президент США Дональд Трамп может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет разрешить конфликт на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Bloomberg.

По его словам, обе стороны сошлись во мнении, что следующая встреча президентов должна быть результативной. «Мы должны знать, что есть реальный шанс получить что-то положительное», — подчеркнул он.

Американский госсекретарь добавил, что Вашингтон не намерен проводить переговоры «ради самих встреч». Любой саммит должен иметь конкретную цель и перспективы.

Напомним, после телефонных переговоров 16 октября между президентами России и США была достигнута договорённость о проведении новой встречи, о чём впоследствии официально уведомил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако 23 октября американская сторона заявила о переносе саммита, аргументировав это отсутствием подходящих условий для получения желаемых результатов. Согласно сообщениям британских СМИ, отмена встречи произошла после контактов между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Рубио, в ходе которых Вашингтон осознал невозможность склонить Россию к принятию неприемлемых для неё условий.

Ушаков: Будапештский саммит ещё возможен
Ушаков: Будапештский саммит ещё возможен

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Саммит в Будапеште
  • Марко Рубио
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar