Рубио назвал условие для встречи Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет разрешить конфликт на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Bloomberg.

По его словам, обе стороны сошлись во мнении, что следующая встреча президентов должна быть результативной. «Мы должны знать, что есть реальный шанс получить что-то положительное», — подчеркнул он.

Американский госсекретарь добавил, что Вашингтон не намерен проводить переговоры «ради самих встреч». Любой саммит должен иметь конкретную цель и перспективы.

Напомним, после телефонных переговоров 16 октября между президентами России и США была достигнута договорённость о проведении новой встречи, о чём впоследствии официально уведомил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако 23 октября американская сторона заявила о переносе саммита, аргументировав это отсутствием подходящих условий для получения желаемых результатов. Согласно сообщениям британских СМИ, отмена встречи произошла после контактов между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Рубио, в ходе которых Вашингтон осознал невозможность склонить Россию к принятию неприемлемых для неё условий.