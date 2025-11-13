В Петербурге врачи спасли новорождённую девочку с редкой патологией

Врачи Санкт-Петербургского педиатрического университета провели уникальную операцию новорождённой девочке с комплексной патологией дыхательных путей, применив щадящую методику без хирургических разрезов. Как сообщили специалисты, ребёнок с врождённой атрезией пищевода и стенозом гортани был прооперирован с использованием баллонной ларингопластики, что позволило избежать установки трахеостомы и сохранить естественные функции дыхания.

Петербургские медики спасли новорождённую девочку с редкой патологией. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста Алексей Подкаменев подчеркнул, что успех вмешательства стал результатом слаженной работы многопрофильной команды, включавшей реаниматологов, неонатологов и ЛОР-хирургов. После проведённых процедур девочка полностью восстановила дыхательную функцию и продолжает реабилитацию в отделении патологии новорождённых. Медики прогнозируют благоприятный исход и скорое возвращение пациента домой.

«Основная сложность этой операции в том, что патологический процесс находится в верхних дыхательных путях. То есть это то место, через что ребёнок дышит и то место, через что дается анестезия», — рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» профессор кафедры оториноларингологии Мария Захарова.

Ранее хирурги Педиатрического университета Санкт-Петербурга провели уникальную операцию по спасению трехмесячного ребёнка с редкой врождённой аномалией — полным сосудистым кольцом. У грудничка было две дуги аорты, которые сдавливали трахею, чем угрожали его жизни.