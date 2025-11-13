Победительница конкурса красоты погибла в аварии, проносив корону всего неделю

В Мексике победительница конкурса красоты «Мисс Теокальтиче — 2025» погибла в автокатастрофе вместе со своим парнем спустя неделю после триумфа. Об этом сообщило издание Parriva.

21-летняя Элисон Монтаньо Герреро и её спутник Хесус Эдуардо Севериано Гарсия скончались на месте ДТП после столкновения их автомобиля с грузовиком. Состояние водителя грузового транспорта остаётся неизвестным. Прокуратура штата начала расследование для выяснения всех обстоятельств аварии.

30 октября красавица получила корону и была признана самой прекрасной девушкой родного города. Местные власти отмечали, что Элисон была человеком с несгибаемым характером.

Ранее победительница конкурса «Русская красавица» скончалась в возрасте 29 лет из-за осложнений, развившихся на фоне пневмонии. Девушка амбассадором арт-кластера «Таврида». Она окончила колледж с отличием по специальности «Сольное и хоровое народное пение».