Врач раскрыла японский лайфхак для сжигания калорий на прогулках

Интервальная ходьба по японской методике – эффективный способ увеличить расход калорий во время обычных прогулок. Об этом рассказала врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«Этот метод ходьбы разработан японскими учёными. Он включает в себя циклы быстрой и медленной ходьбы. При интервальной ходьбе сжигается больше калорий, чем при ходьбе с одинаковой скоростью. Такая нагрузка создает «эффект дожигания», при котором калории продолжают уходить даже после окончания тренировки, потому что организм стремится восстановить нормальный уровень кислорода для восстановления», – пояснила специалист в беседе с «Газетой.ru».

Суть метода заключается в чередовании трёхминутных периодов интенсивной ходьбы с трёхминутными периодами восстановления. Атаманова подчёркивает, что во время быстрого шага темп должен быть таким, чтобы затруднять речь, а в периоды восстановления, наоборот, говорить должно быть легко.

Данный цикл, по словам медика, следует повторять не менее пяти раз, ориентируясь на собственную физическую форму и наличие времени. Завершить тренировку нужно пятиминутной медленной ходьбой и упражнениями на растяжку для расслабления мышц. Заниматься таким образом рекомендуется 3–4 раза в неделю. С ростом тренированности можно постепенно увеличивать длительность или интенсивность интервальных занятий, подытожила врач.

