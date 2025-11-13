Торговцев табаком обяжут получать лицензию: что изменит новый закон

Комитет Государственной Думы по экономической политике поддержал законопроект о введении лицензирования торговли табачной и никотиносодержащей продукцией в России, рекомендовав его к принятию в первом чтении. Этот документ, внесённый правительством, призван создать комплексное регулирование отрасли.

«Реализация предлагаемых законопроектом мер позволит усилить эффективный контроль за оборотом табачной и никотинсодержащей продукции, а также повысить легальность данного рынка», — отмечается в заключении комитета.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов ранее пояснял, что лицензирование позволит «обелить» рынок, обеспечить дополнительные доходы регионам, а также контролировать всю цепочку поставок – от производителей и импортёров до конечного потребителя – для пресечения оборота нелегального товара. Лицензирование будет касаться оптовой и розничной продажи, а также развозной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией и сырьём. На каждый объект и вид деятельности потребуется отдельная лицензия.

• Лицензии на оптовую торговлю будет выдавать Росалкогольтабакконтроль, доходы от которых поступят в федеральный бюджет. • Разрешения на розничную и развозную торговлю будут выдавать органы исполнительной власти субъектов РФ, пополняя региональные бюджеты.

Основные требования к соискателям лицензии включают: • Отсутствие налоговой задолженности на сумму свыше 3 тысяч рублей. • Наличие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде магазина/павильона площадью не менее пяти квадратных метров. • Уплата государственной пошлины. • Наличие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде магазина/павильона площадью не менее пяти квадратных метров.

Регионы смогут вводить дополнительные ограничения на места розничной продажи и устанавливать свой минимальный размер площади торгового объекта, но не более 10 квадратных метров. Проверка соблюдения этих региональных требований будет проходить в рамках контроля табачного рынка. В случае аннулирования лицензии, подать новое заявление можно будет не ранее чем через год.

Предполагается, что выдача лицензий начнётся с 1 марта 2026 года, а с 1 сентября того же года торговля без них будет запрещена. Для приведения торговых точек в соответствие новым нормам предусмотрен годовой переходный период.