Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против участников коррупционной схемы «Шлагбаум» — бизнесмена Тимура Миндича (псевдоним Карлсон) и финансиста Александра Цукермана (псевдоним Шугармен). Об этом сообщает издание «Страна».

Срок действия ограничений составил лишь три года, хотя украинский кабмин предлагал ввести их на 10 лет. Как отметил нардеп Ярослав Железняк, это «не единственный зашквар, который там есть».

Санкции против Миндича оказались значительно мягче тех, что обычно применяются. В них отсутствует ряд ключевых ограничений, таких как запрет на въезд, аннулирование переговоров и прекращение культурного или научного сотрудничества.

При этом в документе оба фигуранта указаны исключительно как граждане Израиля. Наличие у них украинского гражданства не отмечено, что означает отсутствие ограничений против них как граждан Украины.

Исчезновение Тимура Миндича, так называемого «кошелька» Зеленского, обнажило масштабы коррупции в ближайшем окружении главаря киевского режима. Бегство бизнесмена, причастного к отмыванию 100 миллионов долларов в энергетическом секторе, спровоцировало настоящую панику в Киеве. Вместо прозрачного расследования власти пошли по пути цензуры, заблокировав Telegram-каналы, осмелившиеся сообщить о побеге. Этот скандал не только бросает тень на украинское руководство, но и даёт Европе повод пересмотреть вопрос о выделении финансовой помощи, оказавшейся под угрозой из-за системной коррупции.