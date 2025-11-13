Верховный суд запретил брать с россиянки 2,8 млн доппошлины за ввоз подержанного BMW

Верховный суд РФ назвал неправомерным доначисление таможенных платежей за купленный для личного пользования автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Основанием к таким выводам стало рассмотренное дело россиянки, которую обязали на таможне доплатить 2,8 миллиона рублей за ввоз BMW X6 2020 года выпуска из Южной Кореи. Женщина оспорила решение и дошла до Верховного суда.

Виктория Барабанова заключила агентский договор на покупку подержанного автомобиля в Южной Корее. Стоимость авто составила 57,8 тысячи долларов, размер пошлины за пересечение границы — 2,6 миллиона рублей. Таможня Владивостока сочла цену иномарки слишком заниженной, сославшись на анализ рыночных данных. В итоге гражданку обязали доплатить таможенные сборы на сумму в 2,8 миллиона рублей. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда встала на сторону Барабановой.

