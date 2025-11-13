Работодателям объяснили, стоит ли брать обратно уволившегося сотрудника

Возвращение уволившихся сотрудников на прежние места работы становится всё более распространённой практикой, несмотря на сохраняющиеся опасения руководителей, обратил внимание эксперт Денис Никулин, отметив, что ранее преобладавший принцип «уходя — уходи» постепенно уступает место более гибкому подходу.

«То есть, если человек увольнялся, это считалось изменой, предательством, как в семье. Сейчас это постепенно отходит в сторону», — подчеркнул эксперт в беседе с «Радио 1».

По его словам, категоричное неприятие «возвращенцев» характерно для компаний со строгой корпоративной культурой, где уход сотрудника традиционно воспринимался как предательство. Однако ценность специалистов, добросовестно выполнявших обязанности и поддерживавших связи с коллективом, часто перевешивает потенциальные риски.

Конечно, полностью исключить опасения руководителей относительно демотивации команды или повторного ухода невозможно. Однако неудачный опыт работы в другой компании заставляет сотрудников более ответственно подходить к следующим карьерным решениям. Поэтому современные тенденции рынка труда способствуют пересмотру жёстких установок в пользу прагматичного подхода к ценности квалифицированных кадров, заключил специалист.

