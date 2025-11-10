Карьерный консультант сравнила тревожность офисных сотрудников и фрилансеров

Растёт число людей, испытывающих хронический стресс и тревогу на работе, причём проблемы у фрилансеров и офисных сотрудников носят разный характер. Такую тенденцию в интервью радио Sputnik прокомментировала карьерный консультант Оксана Семёнова.

По словам эксперта, фрилансеров истощает состояние перманентной «боевой готовности»: нерегулярный доход, поиск заказов и полная ответственность за все бизнес-процессы. В корпоративной среде тревожность чаще вызвана потерей контроля: жёсткие KPI, офисная политика, страх увольнения и рутина.

Профессиональное выгорание также проявляется по-разному. Фрилансеры сталкиваются с многозадачностью, размытыми границами и одиночеством. Офисные работники чаще страдают от апатии, чувства бессмысленности труда и конфликтов между требованиями руководства и личными нормами.

«Во-первых, нужно чёткое планирование. Для фрилансеров: график заказов, буферный запас финансов. Для офисных работников: приоритизация задач, делегирование. Также важно определить границы рабочего времени: фиксированные часы работы; регулярные перерывы и отпуск без заглядывания в рабочую почту, «цифровой детокс» вне рабочих часов», — сказала эксперт.

