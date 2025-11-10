Мужчину уволили с работы из-за 16 тысяч шагов во время больничного

Китайский сотрудник по фамилии Чэнь был уволен за прогул после того, как работодатель обнаружил в его фитнес-приложении более 16 тысяч шагов, сделанных в день оформления больничного на фоне боли в ноге. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина взял листок нетрудоспособности, предоставив выписку из медицинского учреждения, которая подтверждала, что у него имеются болевые ощущения в одной из нижних конечностей. Однако компания, получив данные о его физической активности, уволила его за нарушение режима и предоставление ложных сведений.

Чэнь оспорил увольнение в суде, потребовав компенсацию. Работодатель в ответ предоставил запись с камер наблюдения, где видно, как мужчина бежит к офису в день больничного. Суд после двух заседаний признал увольнение незаконным и обязал компанию выплатить 118 тысяч юаней.

История вызвала активное обсуждение в соцсетях, после того как недавно стала известна массам, хотя произошла ещё в 2019 году. Многие пользователи сочли, что компания нарушила права сотрудника, проверяя его личные данные.

Примечательно, что Чэнь систематически брал больничные один за другим по разным причинам и не стеснялся их продлевать. Перед тем, как сослаться на отсутствие из-за больной ноги, его дважды не было по причине наличия дискомфорта в спине.

Ранее Life.ru писал, что в Кулебаках заведующая детским садом уволилась после того, как её интимные переписки с любовником стали достоянием общественности. Обманутая жена недобросовестного мужчины распространила откровенные фото и видео женщины по местным чатам. Разразившийся скандал вынудил заведующую уйти, чтобы избежать увольнения по отрицательным мотивам. На распространительницу заявлено в полицию.