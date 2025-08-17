Полицейский потрогал грудь OnlyFans-модели и потерял работу

Экс-сотрудник полиции Нэшвилла Шон Херман получил год условного срока после скандала, разразившегося из-за пикантного видео на OnlyFans. В постановочном клипе, который выложила модель Джордин, главным героем стал Херман в полицейской форме. Для разогрева аудитории он касался обнажённой груди модели. Но в дальнейшем участие в съёмке обернулось против него — мини-фильм «Не могу поверить, что он меня не арестовал» стал причиной увольнения его из полиции Нэшвилла, сообщает Toronto Sun (TS).

Шон Херман. Фото © Metropolitan Nashville Police Department

Следствие установило, что Херман был тем самым офицером, хотя его лицо практически не видно в кадре. Инцидент произошёл в его районе, вероятно, в рабочее время. Уже на следующий день после публикации видео полицейского уволили, а через два месяца его отправили под арест, предъявив обвинение по двум пунктам.

Представитель правопорядка ранее уже имел проблемы с дисциплиной и находился под «последним предупреждением» за прежние нарушения, включая ДТП по неосторожности и обвинения в сексуальных домогательствах. Развратник любил попошлить и разнообразить свой рабочий день, поэтому отправлял сообщения сексуального характера коллеге-женщине, за что до этого был отстранён на 10 дней от работы и направлен на тренинг по этике.

После увольнения Херман согласился на пожизненное изъятие полицейской лицензии. Джордин, его коллега по видео, даже предположила, что внешность и харизма Хермана могли бы обеспечить ему успех в индустрии для взрослых. Возможно, полицейский в скором времени станет первой звездой порносайта.