Заведующая российским детсадом отправила любовнику нюдсы с огурцом и, похоже, лишилась работы
Ni Mash: В Кулебаках заведующая детсадом потеряла работу из-за эротических фото
В городе Кулебаки, Нижегородская область, заведующая детским садом лишилась работы из-за отправки любовнику эротических фото. Так называемые нюдсы обнаружила в телефоне мужчины его жена, пишет Ni Mash.
Из мести обманутая супруга раскидала клубничку от соперницы по местным чатам. В том числе и видео, где та показала навыки обращения с секс-игрушками и некоторыми овощами продолговатой формы. Кадры получили вирусное распространение, разразился скандал, из-за которого заведующая ушла в срочный отпуск и заявила на жену любовника в полицию.
В местных пабликах также пишут, что женщина решила написать заявление об увольнении по собственному желанию, не дожидаясь, когда её попросят покинуть детсад по отрицательным мотивам.
Ранее Лайф писал, что во Владивостоке уволена обзывавшая детей дураками и дебилами учительница. Родители подтвердили, что преподавательница систематически вела себя подобным образом с детьми, причём продолжалось это не один год.
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