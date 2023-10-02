Заведующая российским детсадом отправила любовнику нюдсы с огурцом и, похоже, лишилась работы

В городе Кулебаки, Нижегородская область, заведующая детским садом лишилась работы из-за отправки любовнику эротических фото. Так называемые нюдсы обнаружила в телефоне мужчины его жена, пишет Ni Mash.

Из мести обманутая супруга раскидала клубничку от соперницы по местным чатам. В том числе и видео, где та показала навыки обращения с секс-игрушками и некоторыми овощами продолговатой формы. Кадры получили вирусное распространение, разразился скандал, из-за которого заведующая ушла в срочный отпуск и заявила на жену любовника в полицию.

В местных пабликах также пишут, что женщина решила написать заявление об увольнении по собственному желанию, не дожидаясь, когда её попросят покинуть детсад по отрицательным мотивам.