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2 октября, 08:34

Заведующая российским детсадом отправила любовнику нюдсы с огурцом и, похоже, лишилась работы

Ni Mash: В Кулебаках заведующая детсадом потеряла работу из-за эротических фото

В городе Кулебаки, Нижегородская область, заведующая детским садом лишилась работы из-за отправки любовнику эротических фото. Так называемые нюдсы обнаружила в телефоне мужчины его жена, пишет Ni Mash.

Из мести обманутая супруга раскидала клубничку от соперницы по местным чатам. В том числе и видео, где та показала навыки обращения с секс-игрушками и некоторыми овощами продолговатой формы. Кадры получили вирусное распространение, разразился скандал, из-за которого заведующая ушла в срочный отпуск и заявила на жену любовника в полицию.

В местных пабликах также пишут, что женщина решила написать заявление об увольнении по собственному желанию, не дожидаясь, когда её попросят покинуть детсад по отрицательным мотивам.

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"Я как бы фрик": Учительницу детсада уволили за её хоррор-хобби

Ранее Лайф писал, что во Владивостоке уволена обзывавшая детей дураками и дебилами учительница. Родители подтвердили, что преподавательница систематически вела себя подобным образом с детьми, причём продолжалось это не один год.

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Shutterstock

Марина Калегина
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