Пытки утюгом и драки: Свирепая сибирская школьница сколотила «‎бойцовский клуб» из подростков

В Иркутской области девочка-подросток организовала банду из семиклассников, которая систематически избивает других детей. Жертв запугивают, чтобы они не жаловались взрослым, сообщает Babr Mash.

По словам жителей посёлка Большой Луг, агрессоры учатся в местной школе №8 и целенаправленно выслеживают жертв. Одному из пострадавших прижгли ноги утюгом, а на следующий день избили шнуром по лицу — чтобы скрыть преступление. Полиция подтвердила, что лидером группировки является девочка-подросток. Возбуждено уголовное дело, с участниками банды работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Одной из жертв банды стала 13-летняя школьница, двух парней задержали по статье «Истязание».

«С участием законных представителей и педагога-психолога следователи допросили 17-летнего студента и 14-летнего школьника. Юноши задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ», — информирует СК.

Пока в Иркутской области расследуют дело о школьной банде, в интернете разгорается новый скандал с возможным насилием над ребёнком. Во время съёмок реалити-шоу «Школа» младшая сестра участницы показала международный «сигнал о помощи», означающий, что человек стал жертвой насилия. Жест несовершеннолетней Майи вызвал бурную реакцию в соцсетях, хотя выпуск вышел несколько месяцев назад. Майя не участвует в программе, а приехала поддержать свою 16-летнюю сестру Киру, которая снимается вместе с матерью Инной М. По имеющимся данным, женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности и могла участвовать в оппозиционных митингах.