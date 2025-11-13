Девочка показала жест о помощи на съёмках нового реалити «Школа», россияне молят её спасти

Во время съёмок реалити-шоу «Школа» на телеканале «Пятница» младшая сестра одной из участниц, несовершеннолетняя Майя, показала жест, известный как международный «сигнал о помощи». Он вызвал бурное обсуждение в Сети, несмотря на то, что выпуск вышел на Rutube-канале «Школа» несколько месяцев назад. Пользователи молят её спасти.

В современном мире жесть означает, что человек стал жертвой насилия и находится в опасности. Сама Майя не участвует в программе. Она приехала поддержать свою старшую 16-летнюю сестру Киру, которая снимается в программе с матерью, Инной М. Женщина привлекалась к уголовной ответственности и, предположительно, участвовала в оппозиционных митингах. Связаться с Инной М. для получения комментариев пока не удалось.

«Жест девочки ни кого не настараживает?», «Все заметили знак у дочки Инны, очень прямой знак, помогите», «Что происходит на 44:27?», «44:26 надеюсь с сестрой Киры всё в порядке....», «на 44-45 минуте сестра Киры показывает сигнал о помощи в ситуации насилия», «И вот думай, детская шалость или просьба о помощи», – не успокаиваются пользователи.