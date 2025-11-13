Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 10:14

В Кремле назвали интересными и увлекательными лекции Мединского

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле высоко оценили лекции помощника президента Владимира Мединского, которые он проводит в рамках переговоров с Украиной. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал претензии украинской стороны, которую не устроила опора российского переговорщика на исторические источники. В частности, замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица выражал по этому поводу недовольство.

«Сами мы находим исторические лекции Мединского глубокими, интересными, увлекательными и содержательными», — подчеркнул Песков на брифинге. Таким образом в Кремле ответили на критику из Киева.

Песков вступился за Мединского и раскритиковал манеры киевских переговорщиков
Песков вступился за Мединского и раскритиковал манеры киевских переговорщиков
BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Владимир Мединский
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar