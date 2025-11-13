В Кремле назвали интересными и увлекательными лекции Мединского

В Кремле высоко оценили лекции помощника президента Владимира Мединского, которые он проводит в рамках переговоров с Украиной. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал претензии украинской стороны, которую не устроила опора российского переговорщика на исторические источники. В частности, замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица выражал по этому поводу недовольство.