Песков вступился за Мединского и раскритиковал манеры киевских переговорщиков

Киев демонстрирует отсутствие хорошего тона, позволяя себе критику в адрес руководителя российской делегации Владимира Мединского. Об этом на брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отреагировал таким образом на заявления украинской стороны, в частности замглавы МИД Сергея Кислицы, который выразил недовольство методами работы российского политика. Песков подчеркнул, что уважение к собеседнику и готовность его выслушать являются фундаментальными правилами дипломатии. При этом он добавил, что у киевских представителей с этим существуют серьёзные проблемы.

«С кем бы ты ни вел переговоры, его нужно уважать. И как минимум быть готовым слушать то, что говорит переговорщик с другой стороны. Это правила дипломатии, правила хорошего тона. Хотя понимаем, что в этом плане киевским переговорщикам особо хвастаться нечем», — подчеркнул Песков.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что украинская сторона отказалась от продолжения переговорного процесса с Россией якобы из-за неприемлемого поведения представителей российской делегации. Кислица раскритиковал манеру поведения помощника президента РФ Владимира Мединского, указав, что тот начал диалог с изложения истории. По версии украинского представителя, Мединский представил искажённую картину прошлого.