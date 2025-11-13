Российская делегация «обижала» украинских дипломатов на переговорах, пожаловался Кислица
Обложка © ТАСС / ЕРА
Украинская сторона отказалась от продолжения переговорного процесса с Россией якобы из-за неприемлемого поведения представителей российской делегации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times.
«Они прекрасно знают прошлое каждого из нас и иногда говорят провокационные и довольно неприятные вещи», — пояснил дипломат.
Особенно он выделил поведение помощник президента РФ Владимира Мединского, который, по его словам, начал переговоры с лекции об истории. Кислица утверждает, что российский представитель искажённо изложил исторические факты о России и Украине, сделав вывод о том, что «русские убивают русских».
Ранее сообщалось, что нынешнее украинское руководство считает переговорный процесс с Россией малопродуктивным. Дипломат пояснил, что мирные переговоры приостановлены, поскольку в этом году они не принесли существенных результатов, достигнутый прогресс был незначительным, а в настоящее время диалог полностью прекращён. Позднее стало известно, что сообщения об официальной приостановке Киевом мирных переговоров с Москвой не соответствуют действительности. Дипломат опроверг распространённые украинскими СМИ сведения, подчеркнув, что утверждения о прекращении переговоров являются не его словами, а выводом журналистов.
