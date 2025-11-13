Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 09:18

Российская делегация «обижала» украинских дипломатов на переговорах, пожаловался Кислица

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Украинская сторона отказалась от продолжения переговорного процесса с Россией якобы из-за неприемлемого поведения представителей российской делегации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times.

«Они прекрасно знают прошлое каждого из нас и иногда говорят провокационные и довольно неприятные вещи», — пояснил дипломат.

Особенно он выделил поведение помощник президента РФ Владимира Мединского, который, по его словам, начал переговоры с лекции об истории. Кислица утверждает, что российский представитель искажённо изложил исторические факты о России и Украине, сделав вывод о том, что «русские убивают русских».

В МИД РФ рассказали о препятствиях Киева для продолжения переговоров
В МИД РФ рассказали о препятствиях Киева для продолжения переговоров

Ранее сообщалось, что нынешнее украинское руководство считает переговорный процесс с Россией малопродуктивным. Дипломат пояснил, что мирные переговоры приостановлены, поскольку в этом году они не принесли существенных результатов, достигнутый прогресс был незначительным, а в настоящее время диалог полностью прекращён. Позднее стало известно, что сообщения об официальной приостановке Киевом мирных переговоров с Москвой не соответствуют действительности. Дипломат опроверг распространённые украинскими СМИ сведения, подчеркнув, что утверждения о прекращении переговоров являются не его словами, а выводом журналистов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar