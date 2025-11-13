Российская делегация «обижала» украинских дипломатов на переговорах, пожаловался Кислица

Украинская сторона отказалась от продолжения переговорного процесса с Россией якобы из-за неприемлемого поведения представителей российской делегации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times.

«Они прекрасно знают прошлое каждого из нас и иногда говорят провокационные и довольно неприятные вещи», — пояснил дипломат.

Особенно он выделил поведение помощник президента РФ Владимира Мединского, который, по его словам, начал переговоры с лекции об истории. Кислица утверждает, что российский представитель искажённо изложил исторические факты о России и Украине, сделав вывод о том, что «русские убивают русских».