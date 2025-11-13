Россия и США
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 ноября, 10:52

В Приморском крае вводят новую систему вызова врача на дом

Обложка © Life.ru

В Приморском крае тестируют новую систему вызова врача на дом. Теперь записаться к специалисту или вызвать медика можно по единому номеру 1300, пишет AиФ со ссылкой на Минздрав региона.

Такой подход позволяет пациентам и законным представителям детей записываться как в детские, так и во взрослые поликлиники. Звонки принимаются с мобильных и стационарных телефонов без дополнительных кодов.

Власти планируют подвести итоги тестового периода в ближайшее время. Не исключено, что в перспективе подобная система распространится и на другие регионы страны.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о реализации масштабной программы по преобразованию системы экстренной медицинской помощи по всей стране. В текущем году по стране строится 20 новых приёмных отделений для взрослых и детей. Глава ведомства пояснил, что это идеологическая и технологическая модернизация, создающая современные пространства для быстрого оказания помощи.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

