В Приморском крае вводят новую систему вызова врача на дом

В Приморском крае тестируют новую систему вызова врача на дом. Теперь записаться к специалисту или вызвать медика можно по единому номеру 1300, пишет AиФ со ссылкой на Минздрав региона.

Такой подход позволяет пациентам и законным представителям детей записываться как в детские, так и во взрослые поликлиники. Звонки принимаются с мобильных и стационарных телефонов без дополнительных кодов.

Власти планируют подвести итоги тестового периода в ближайшее время. Не исключено, что в перспективе подобная система распространится и на другие регионы страны.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о реализации масштабной программы по преобразованию системы экстренной медицинской помощи по всей стране. В текущем году по стране строится 20 новых приёмных отделений для взрослых и детей. Глава ведомства пояснил, что это идеологическая и технологическая модернизация, создающая современные пространства для быстрого оказания помощи.