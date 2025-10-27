Минздрав вносит изменения в систему оказания экстренной помощи

В России реализуется масштабная программа по преобразованию системы экстренной медицинской помощи. Данное заявление сделал Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Ставропольский край.

«В этом году мы по стране строим 20 приёмных отделений, это новые проекты, не считая начатые ранее. По сути дела, мы ведём трансформацию системы оказания экстренной помощи, включая детей и взрослых, где формируем такие современные пространства, где за короткий промежуток времени может быть оказана помощь при экстренной ситуации, при плановой, когда необходимо подготовить пациента. Здесь мы модернизируем систему здравоохранения идеологически и технологически», — сказал он.

Мурашко посетил строительную площадку нового корпуса Кисловодской городской больницы, где оценил высокую степень готовности объекта. Он отметил, что в ближайшие недели планируется завершить процедуру приёмки и получить необходимые лицензии. Министр уточнил, что параллельно будет организовано обучение персонала в ведущих медицинских центрах страны, чтобы до конца года больница могла начать полноценную работу.

Ранее сообщалось, что для несовершеннолетних был обновлён порядок проведения профилактических медосмотров. Таким образом, ежегодные проверки репродуктивного здоровья начнутся раньше, а первые визиты к неврологу и стоматологу, наоборот, позже.