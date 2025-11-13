Россия и США
13 ноября, 13:59

СК проверит врачей после гибели двухлетней девочки в ставропольском санатории

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rneaw

По факту гибели двухлетней девочки в санатории в Ставрополе возбуждено уголовное дело. Новые подробности трагедии раскрыл в беседе с Аиф медицинский юрист Николай Чернышук. Он сообщил, что следователи уже потребовали документацию, также была заказана экспертиза качества медицинской помощи в страховой компании.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело, следователи истребовали медицинскую документацию. Мы заказали экспертизу качества медицинской помощи в страховой компании», — сообщил он.

Юрист отметил, что на данный момент нет информации, дали ли сотрудники санатория какие-либо пояснения по поводу своих трёх визитов к девочке в роковую ночь, когда, по их словам, её состояние было удовлетворительным. Именно этот вопрос не даёт покоя матери ребёнка.

Напомним, двухлетняя девочка погибла от инфаркта во время пребывания в ставропольском санатории «Дружба». Как установила патологоанатомическая экспертиза, она скончалась от отёка мозга, наступившего после инфаркта. Мать обвиняет в случившемся сотрудников санатория и намерена подать на них в суд.

