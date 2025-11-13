Россия и США
Регион
13 ноября, 11:03

В ФРГ назвали опасным план фон дер Ляйен по новой разведке ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Создание нового разведывательного органа под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен представляет собой опасный шаг к формированию сверхгосударства Евросоюз. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

По её словам, инициатива не повысит безопасность европейцев, а лишь усилит контроль и власть брюссельской бюрократии.

«Это не сделает граждан безопаснее, но значительно расширит надзор со стороны институтов ЕС», — подчеркнула Вайдель в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность усиления общесоюзных инструментов безопасности и разведки. В числе обсуждаемых вариантов — создание специального органа, который будет работать в тесной связке с подразделениями Европейской службы внешних связей. Пока инициатива находится на экспертном уровне и официально не представлена.

