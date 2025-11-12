Евросоюз планирует создать специализированную структуру для противодействия «дезинформации» из России, Китая и других стран. Инициатива исходит от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, переживающей за «гибридные атаки» против ЕС.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов охарактеризовал эту идею как введение тотальной цензуры. По его словам, западные СМИ уже давно практикуют неформальное ограничение информации, примером чему служат кампании против Дональда Трампа в США, партии «Альтернатива для Германии» в ФРГ и Марин Ле Пен во Франции.

Он отметил, что до 2022 года цензура в западных медиа носила неформальный характер, но теперь Евросоюз официально институционализирует эти практики. По мнению кандидата исторических наук, создание подобного органа фактически легализует систему контроля над информационным пространством.

«В условиях ведения общей гибридной войны против России наши противники решили придать каждому шагу юридическую форму. Они попробуют лишить нас каких-либо возможностей ворваться в информационное пространство. Сейчас реальность ЕС можно сравнивать с сюжетами романов «1984» Оруэлла и «Мы» Замятина», — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

Напомним, ЕС планирует создать специализированный центр «демократической устойчивости» для противодействия «угрозам дезинформации» со стороны России, Китая и других стран. Новый центр объединит экспертов из стран ЕС и государств-кандидатов на вступление в союз.