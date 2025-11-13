Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 ноября, 11:30

Отец сибирской школьницы, сколотившей «‎бойцовский клуб», не верит в виновность дочери

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Отец школьницы, организовавшей подростковую группировку в Большом Луге Иркутской области, отрицает причастность своей дочери к истязаниям сверстницы. Мужчина пояснил, что все вовлечённые подростки посещают секцию борьбы, и подобные взаимодействия являются частью их общения.

«Я видео сам не смотрел и не хочу смотреть. Дочь сказала, что никого не била — они просто так шутят, борются. Они же там все из одной секции борьбы, у них игры такие», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, сообщения об увечьях, якобы причинённых утюгом, тоже не соответствуют действительности. Якобы подобные травмы были нанесены другим участником компании в ответ на аналогичные действия в его адрес.

«Но теперь я дочке запретил общаться с этой компанией и вообще из дома выходить не разрешаю», — заявил мужчина.

Напомним, в Иркутской области девочка-подросток организовала банду из семиклассников, которая систематически избивает других детей. Жертв запугивают, чтобы они не жаловались взрослым. По словам жителей посёлка Большой Луг, агрессоры учатся в местной школе №8 и целенаправленно выслеживают жертв. Одному из пострадавших они прижгли ноги утюгом.

