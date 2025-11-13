В банке раскрыли данные об остатках средств на картах россиян

Средний остаток свободных средств на банковских картах россиян достиг 52,3 тысячи рублей. Данные о финансовых накоплениях различных возрастных групп граждан предоставили аналитики ВТБ.

Наибольший рост продемонстрировало молодое поколение. У родившихся после 2000 года сумма на счетах за год увеличилась на 26%, достигнув 15,3 тысячи рублей. Самые крупные остатки сохраняют представители старшего поколения — 81,3 тысячи рублей, что на 1% больше прошлогоднего показателя.

В то же время поколение X (рождённые в 1965-1980 годах) сократило накопления на 4% — до 52,8 тысячи рублей. Миллениалы (1980-1990-е годы рождения) также уменьшили средства на картах на 1,7%, их средний остаток составил 38,4 тысячи рублей, сообщает ТАСС.

В банке отметили, что поддерживать стабильный баланс на счетах россиянам помогают бонусные программы, включая кешбэк за хранение средств.

Ранее Life.ru рассказывал, что в одном из российских банков появился вклад «Могучий» со ставкой 35% годовых. При этом клиент должен положить к себе на счёт сумму от 10 тысяч до 100 тысяч рублей, чтобы туда капали проценты.