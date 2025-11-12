«‎Левая» карта, ₽200 тысяч: ЦБ разъяснил условия блокировки переводов россиян себе по СБП

Центральный банк России установил новый порог для проверки потенциально мошеннических операций, совершаемых через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь повышенное внимание будет уделяться переводам на сумму от 200 тысяч рублей, направленным получателям, с которыми у плательщика не было финансовых операций в течение последних шести месяцев. Соответствующее разъяснение распространила пресс-служба регулятора.

«Обращаем внимание, что на признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тыс. рублей), которые клиент делает условно «незнакомому» человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода», — заявили в ЦБ.

В регуляторе подчеркнули, что ключевым критерием станет именно отсутствие какой-либо переводной истории с данным получателем на протяжении полугода. При этом для срабатывания проверки должно быть соблюдено дополнительное условие: непосредственно перед рискованным переводом другому физлицу клиенту необходимо выполнить транзакцию самому себе через СБП. Как уточняет Центробанк, анализироваться на предмет мошеннических признаков будет не этот пробный платёж, а последующая операция по переводу крупной суммы третьему лицу.

Ранее директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров отметил, что крупные переводы между своими счетами через СБП нередко используются мошенниками, которые убеждают граждан «спасти деньги» переводом на «безопасный счёт». В результате счёт оказывается под контролем преступников, из-за чего решено обратить пристальное внимание на такие операции.