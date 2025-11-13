Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 ноября, 11:23

Путин принял Бабушкина с докладом о поддержке ветеранов СВО

Фото © Пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Астраханской области и председателем комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО Игорем Бабушкиным. Глава государства заслушал доклад о работе комиссии, созданной по президентскому указу в марте 2025 года.

Как информирует пресс-служба Кремля, Бабушкин представил пакет предложений, направленных на улучшение условий для участников спецоперации и их семей. Среди инициатив:

— совершенствование юридических процедур и обмена данными о ветеранах между ведомствами и фондом «Защитники Отечества»;
— расширение возможностей медицинской помощи и реабилитации;
— повышение доступности психологической поддержки, включая рекомендации для помощи семьям погибших и пропавших без вести;
— создание гибких механизмов приема ветеранов на госслужбу;
— возможность обучения сверх квот в вузах и колледжах, включая индивидуальные учебные планы;
— развитие адаптивного спорта в учебных заведениях.

Отдельный блок доклада был посвящён проекту базового стандарта социальной поддержки участников СВО и членов их семей.

Во время встречи также обсуждалась текущая социально-экономическая ситуация в Астраханской области.

Предыдущее подобное совещание Путина и Бабушкина состоялось в августе 2024 года. В марте 2025-го губернатор возглавил профильную комиссию Госсовета.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Марина Фещенко
