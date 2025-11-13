Россия и США
13 ноября, 11:25

Путин призвал срочно исправить ситуацию с инвалидностью бойцов с 2014 года

Обложка © Алексей Коновалов/ТАСС

Президент Владимир Путин заявил, что вопрос оформления инвалидности участникам боевых действий, раненным начиная с 2014 года, должен был быть решён раньше. Об этом он сказал на встрече с губернатором Астраханской области и главой комиссии Госсовета по поддержке ветеранов СВО Игорем Бабушкиным.

Бабушкин сообщил президенту, что часть бойцов, получивших ранения ещё в 2014–2015 годах, так и не оформила инвалидность либо сделала это как “бытовую”, а не боевую. По его словам, подобные случаи вскрываются и сейчас, когда регионы проводят сверку данных.

«Давно пора, надо было решить уже, мы это не первый раз обсуждаем», — отреагировал глава государства.

Тема системной поддержки раненых участников боевых действий стала одним из ключевых вопросов, которые Бабушкин представил в рамках доклада о работе комиссии Госсовета.

