Путин призвал срочно исправить ситуацию с инвалидностью бойцов с 2014 года

Президент Владимир Путин заявил, что вопрос оформления инвалидности участникам боевых действий, раненным начиная с 2014 года, должен был быть решён раньше. Об этом он сказал на встрече с губернатором Астраханской области и главой комиссии Госсовета по поддержке ветеранов СВО Игорем Бабушкиным.

Бабушкин сообщил президенту, что часть бойцов, получивших ранения ещё в 2014–2015 годах, так и не оформила инвалидность либо сделала это как “бытовую”, а не боевую. По его словам, подобные случаи вскрываются и сейчас, когда регионы проводят сверку данных.

«Давно пора, надо было решить уже, мы это не первый раз обсуждаем», — отреагировал глава государства.

Тема системной поддержки раненых участников боевых действий стала одним из ключевых вопросов, которые Бабушкин представил в рамках доклада о работе комиссии Госсовета.