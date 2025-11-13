Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 11:26

Путин тепло поблагодарил бойцов 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии

Обложка © Сергей Мальгавко/ТАСС

Обложка © Сергей Мальгавко/ТАСС

Президент России Владимир Путин передал слова признательности военнослужащим 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Астраханской области и председателем комиссии Госсовета по поддержке ветеранов СВО Игорем Бабушкиным.

Бабушкин сообщил президенту, что недавно встречался с командиром полка, и бойцы попросили передать Путину подарок. В ответ глава государства отметил вклад морпехов и поблагодарил их за службу.

«Передавайте им самые лучшие пожелания и слова благодарности. Я знаю, где и как они воюют», — подчеркнул Путин.

Встреча проходила в рамках доклада о работе комиссии Госсовета, которая занимается вопросами поддержки ветеранов боевых действий и семей участников СВО.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
  • Политика
  • Астраханская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar