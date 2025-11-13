Путин тепло поблагодарил бойцов 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии

Президент России Владимир Путин передал слова признательности военнослужащим 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Астраханской области и председателем комиссии Госсовета по поддержке ветеранов СВО Игорем Бабушкиным.

Бабушкин сообщил президенту, что недавно встречался с командиром полка, и бойцы попросили передать Путину подарок. В ответ глава государства отметил вклад морпехов и поблагодарил их за службу.

«Передавайте им самые лучшие пожелания и слова благодарности. Я знаю, где и как они воюют», — подчеркнул Путин.

Встреча проходила в рамках доклада о работе комиссии Госсовета, которая занимается вопросами поддержки ветеранов боевых действий и семей участников СВО.