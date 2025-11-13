16-летней матери, которая выбросила новорождённую дочь с 5-го этажа, дали год тюрьмы

В Березниках Пермского края вынесен приговор 16-летней местной жительнице, признанной виновной в убийстве своего новорождённого ребёнка. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Девушка задушила младенца и сбросила тело с пятого этажа. Обнаружившие тело прохожие сообщили о находке в правоохранительные органы, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по статье об убийстве матерью новорождённого ребёнка.

В течение всего периода следствия обвиняемая находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, включая несовершеннолетний возраст подсудимой, при назначении наказания.

Напомним, в городе Берёзники 16-летняя школьница родила дочь и, предположив, что новорождённая не выжила, выбросила младенца с пятого этажа. Со слов подруги подростка, новорождённая была синего цвета. Сама школьница, по информации издания, осознаёт свою вину и призналась в переписке, что не понимает мотивов своего поступка. Подросток утверждает, что не знала о беременности и впала в панику при внезапных родах в ванной.