13 ноября, 12:54

Венгрия прекращает финансовую поддержку Украины на фоне дела о «плёнках Миндича»

Обложка © Shutterstok / FOTODOM / paparazzza

Венгрия прекращает финансовую поддержку Украины на фоне коррупционного скандала. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Виктор Орбан в своём аккаунте в соцсети X.

«Золотая иллюзия Украины рушится. Военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена. <…> Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину. <…> после всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу главы киевского режима», написал он.

Премьер-министр Венгрии также призвал Европейский союз осознать, что его финансовая помощь уходит «в карманы членов правительства Владимира Зеленского».

Ранее американский офицер в отставке назвал «чёрной меткой» для Зеленского встречу Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа в Белом доме. Аналитик пояснил, что венгерский лидер является прагматичным политиком, не теряющим связи с реальностью, тогда как киевский главарь реальность признавать отказывается.

