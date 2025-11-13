Венгрия прекращает финансовую поддержку Украины на фоне дела о «плёнках Миндича»
Обложка © Shutterstok / FOTODOM / paparazzza
Венгрия прекращает финансовую поддержку Украины на фоне коррупционного скандала. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Виктор Орбан в своём аккаунте в соцсети X.
«Золотая иллюзия Украины рушится. Военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена. <…> Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину. <…> после всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу главы киевского режима», — написал он.
Премьер-министр Венгрии также призвал Европейский союз осознать, что его финансовая помощь уходит «в карманы членов правительства Владимира Зеленского».
Ранее американский офицер в отставке назвал «чёрной меткой» для Зеленского встречу Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа в Белом доме. Аналитик пояснил, что венгерский лидер является прагматичным политиком, не теряющим связи с реальностью, тогда как киевский главарь реальность признавать отказывается.
