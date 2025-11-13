Россия и США
13 ноября, 12:51

Полина Гагарина съехалась с шаманом

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gagara1987

Певица Полина Гагарина возобновила отношения с танцором Стасом Миковым, который теперь практикует шаманские целительные практики. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источники в окружении звезды.

Несмотря на слухи о новом романе Гагариной, она продолжает встречаться с Миковым, хотя в их отношениях действительно был временный перерыв. Танцор остаётся в команде певицы, где ведёт себя скромно и не требует особых условий — на съёмки он приезжает вместе с другими артистами.

Помимо работы в шоу-бизнесе, Миков освоил новую профессию и теперь занимается шаманскими целительными практиками. По данным издания, пара проживает в роскошном особняке Гагариной стоимостью 500 миллионов рублей.

Ранее 38-летняя Полина Гагарина заявила, что никогда больше в своей жизни не выйдет замуж. Видимо, предыдущие два брака ей совсем не понравились. Первый распался спустя три года совместной жизни, а второй — спустя 7 лет. После последнего прошло два года, прежде чем она начала встречаться со Станиславом Миковым.

