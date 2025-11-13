Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин открыл ИТ-форум «Цифровые решения» в Национальном центре «Россия». Он заявил со сцены, что отечественная индустрия демонстрирует опережающие темпы роста среди всех крупных отраслей за последние пять лет, становясь фундаментом цифрового суверенитета страны. Форум пройдёт с 12-го по 15 ноября.

«Её (ИТ-индустрии. — Прим. Life.ru) вклад в валовой внутренний продукт за такой период практически удвоился и составил на сегодня 2,4%. Рекорды и в разработке программного обеспечения: за первую половину текущего года этот сегмент прибавил треть. Самое главное — стало выпускаться больше востребованных и конкурентоспособных продуктов», — заметил Мишустин.

Кроме того, в первом полугодии объём реализации информационно-технологических услуг вырос более чем на 14,5%. Компании активно инвестируют в расширение бизнеса, модернизацию и научно-исследовательские работы. Это создаёт базу для долгосрочного технологического лидерства. Инвестиции в основной капитал ИТ-предприятий за первую половину 2024 года достигли почти 300 млрд рублей.

«Важно сохранить набранные темпы, которые стали возможны благодаря слаженным, по-настоящему командным усилиям бизнеса, разработчиков, заказчиков. И конечно, таланту наших новаторов, которые не боятся воплощать в жизнь свои творческие идеи», — сказал премьер-министр.

Учитывая значимость ИТ-сектора для экономики, Правительство России продолжает курс на его поддержку. Со следующего года планируется ввести льготные тарифы страховых взносов на уровне 15%, а для высокооплачиваемых сотрудников — 7,6%. Налог на прибыль для ИТ-компаний не превысит 5%. Также по просьбе предпринимателей сохранена льгота, освобождающая от уплаты НДС при продаже отечественных программных продуктов.

Глава правительства особо отметил платформенную экономику как одно из самых перспективных направлений, обеспечивающее около 5% ВВП и открывающее новые возможности для граждан и бизнеса. Правительство также активно поддерживает спрос на отечественные ИТ-решения, предоставляя им преференции при закупках в государственных органах, госкорпорациях и на объектах критической информационной инфраструктуры.

«Президент подчёркивал, что наша стратегическая задача — кратно увеличить использование на основных направлениях национального программного обеспечения. И мы продолжаем идти к этой цели», — сказал премьер-министр.

Форум «Цифровые решения», организованный Минцифры при поддержке Правительства РФ, объединит ведущих представителей российского ИТ-бизнеса и органов власти. В рамках мероприятия работает выставка лучших отечественных ИТ-продуктов, разделённая на восемь тематических зон, включая «Связь и телеком», «Искусственный интеллект» и «Кибербезопасность». Деловая программа включает более 90 сессий с участием свыше 600 спикеров и завершится церемонией награждения победителей национальной премии «Цифровые решения».

