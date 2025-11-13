Иран испытал новый дрон «Шахед-161» с реактивным двигателем

Корпус стражей исламской революции Ирана провёл испытания нового разведывательного беспилотника Shahed-161 («Шахед-161»), оснащённого реактивным двигателем. Об этом сообщает иранское издание Tehran Times со ссылкой на данные с выставки достижений Воздушно-космических сил КСИР.

Дрон построен по схеме «летающее крыло» и способен развивать максимальную высоту полёта до 8 километров. Радиус действия аппарата составляет 150 километров при продолжительности полёта до двух часов. В публикации отмечается, что хотя Shahed-161 был впервые представлен несколько лет назад, иранские инженеры продолжают его совершенствовать.

На выставке также продемонстрировали модернизированные версии серийных беспилотников, включая Shahed-131 и Shahed-238. Запуск реактивного двигателя нового «Шахеда» был произведён в рамках демонстрации возможностей иранской оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация и Иран достигли договорённости о создании первого совместного консорциума в сфере морских перевозок. Дипломат сообщил, что данное решение стало результатом переговоров с участием представителей ведущих компаний и официальных лиц обеих стран. Стороны уже согласовали общую архитектуру и параметры будущего проекта, а окончательная редакция соглашения и его детали будут представлены в течение месяца.