В Китае назвали сроки первого полёта новейшего гигантского беспилотника-дрононосца Jiu Tian

Китайский беспилотный аппарат-дрононосец Jiu Tian может совершить свой первый испытательный полёт уже к концу июня. Как пишет South China Morning Post (SCMP), запуск станет началом цикла испытаний, по результатам которых будет принято решение о принятии Jiu Tian на вооружение Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.

Дальность полёта Jiu Tian составляет до 7000 километров, он способен нести до 100 небольших БПЛА. Впервые Jiu Tian был представлен публике на китайском авиасалоне в ноябре 2024 года. Этот реактивный беспилотник способен перевозить до шести тонн груза и подниматься на высоту до 15 километров. Дрон имеет размах крыльев 25 метров, что даёт ему возможность выполнять полёты над территориями, защищёнными большинством систем ПВО средней дальности.

Конструкция Jiu Tian предусматривает наличие отсеков для запуска небольших дронов, а также позволяет нести различное вооружение и разведывательное оборудование на восьми точках подвески.