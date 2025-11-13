19-летний курсант свёл счёты с жизнью на уроке стрельбы в университете МВД

Курсант Московского университета МВД покончил с собой во время занятий по стрельбе, ему было всего 19 лет. Полиция выясняет обстоятельства трагедии, пишет Baza.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать следователи. Курсант приехал на учёбу в Москву из Твери. По словам одногруппников, никаких странностей за ним никогда не замечали.

