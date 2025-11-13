Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 13:28

19-летний курсант свёл счёты с жизнью на уроке стрельбы в университете МВД

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Курсант Московского университета МВД покончил с собой во время занятий по стрельбе, ему было всего 19 лет. Полиция выясняет обстоятельства трагедии, пишет Baza.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать следователи. Курсант приехал на учёбу в Москву из Твери. По словам одногруппников, никаких странностей за ним никогда не замечали.

Найденный без признаков жизни чиновник приезжал в Москву на собеседование
Найденный без признаков жизни чиновник приезжал в Москву на собеседование

Ранее в больнице подмосковного Раменского было обнаружено тело пациента в одной из палат неврологического отделения. Скончавшемуся было 65 лет, он уроженец Москвы. Его диагноз не разглашается.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar