На Моргенштерна* пожаловались в СК за попытку перепродать арестованную землю

На российского рэпера Алишера Моргенштерна* поступила жалоба в Следственный комитет. Поводом стало возможное нарушение условий ареста его имущества в Подмосковье. Об этом сообщает Mash.

Земельный участок музыканта разделён на две части. С одной стороны там особняк и теннисный корт, а с другой — большая баня с выходом к реке Малая Истра, чтобы можно было распариться и сразу окунуться. После наложения ареста на первую часть земли у правоохранителей появились подозрения, что Моргенштерн* мог переписать этот участок на доверенное лицо.

Теперь артист планирует продать эту часть земли, что формально является законным, но вызывает вопросы с точки зрения соблюдения сути ограничений. При этом весь дом площадью 9546 м² взят в ипотеку в 2021 году на 26 лет.

Ранее на Моргенштерна* подали в суд из-за его любимой бани на берегу Малой Истры. Саратовский предприниматель был недоволен постройкой, поскольку она мешала свободному проходу к водоёму. Однако правосудие в этом вопросе встало на сторону рэпера.

