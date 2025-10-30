Баня на берегу Малой Истры довела Моргенштерна* до суда — итог оказался неожиданным

Саратовский предприниматель Анатолий Рыськов добился введения обеспечительных мер на участок в Истринском районе Подмосковья, которым пользуется рэпер Алишер Моргенштерн*. Однако суды всех инстанций отклонили иск бизнесмена, следует из материалов дела.

«Исковые требования Рыськова А. В. к Моргенштерну А. Т.*, Быстрякову А. В., третьим лицам: администрация г. о. Истра, публичное АО ВТБ — о возложении обязанности снести (демонтировать) строения (сооружения), обеспечить свободный доступ к береговой полосе водного объекта оставить без удовлетворения. Отменить меры по обеспечению иска, принятые на основании определения судьи Истринского городского суда МО в виде запрета управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по МО совершать действия, связанные с регистрацией, прекращением», — сказано в материалах дела.

Поводом для обращения стал видеоролик музыканта с баней на берегу реки. Рыськов требовал снести построенные на берегу Малой Истры сооружения и обеспечить свободный доступ к воде. Суд отказал и снял ограничения, запрещавшие проводить кадастровые действия с участком.

«Спустя какое-то время он снова обратился с аналогичными требованиями, но уже в Минюст РФ», — подтвердил TACC адвокат Моргенштерна* Сергей Жорин.

Ранее Рыськов обратился в Красногорский суд с иском к Филиппу Киркорову о признании недействительной сделки по приобретению береговой полосы Москвы-реки площадью 4,2 тысячи квадратных метров. Истец утверждает, что участок был незаконно приватизирован еще в 2003 году, а артист, оформивший на него ипотеку в 2014 году, за 11 лет возвёл там различные строения, включая теннисный корт и хозяйственные объекты.

